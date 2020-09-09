В одной из львовских школ детей накормили котлетами с червями



Как передает Politeka.net, об этом сообщила львовянка Елена Шиленко.

Мать ребенка опубликовала фотографии детского питания, вроде бы дают детям со львовского лицея.

"Такую вкуснятину дают детям во втором классе лицей 81 им. П. Сагайдачного! Вот вам и бесплатное школьное полезное питание, как вам вкусно ....? Это вместо лука? Возможно белок! " - сообщила она в подписи к снимку.

Ранее украинка Катерина Гришекина на своей странице в сети Facebook сообщила, что в школах в Киеве детям на завтрак якобы дают ланч-боксы с достаточно малым разнообразием продуктов. А те, что есть, не очень полезны для детского организма, более того некоторые продукты несвежие.

Свои слова она подкрепила фотодоказательствами.

Украинцы в сети также выразили свое недовольство рационом детей, удивляясь: "За что такое детям?". Правда нашлись родители, которые были удивлены таким завтраком, потому что уверяют, что в их школах достойное питание.

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