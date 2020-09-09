У Львові слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом використання комуністичної символіки

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі поліції області.

Відомо, що інцидент стався 8 вересня.

"Небайдужі громадяни доставили в Галицький відділ поліції чоловіка, одягненого у футболку, на якій був зображений комуністичний символ. Чоловіка перехожі виявили в провулку Крива Липа", - йдеться в повідомленні.





Правоохоронці встановили особу доставленого громадянина - ним виявився 21-річний львів'янин. Також відомо, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом.

Санкція статті передбачає покарання-обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Українці в мережі неоднозначно відреагували на таку новину:

"На п'ять років за футболку... Це, як раз і нагадує часи СРСР", "ще б так з російською музикою боролися, яка грає в майже половині закладів міста", "Народ, Ви там з розуму посходили? Які 5 років?", "Прям злочинець. Краще б злодіїв і вбивць так ловили", - писали в мережі.







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