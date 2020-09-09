Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту использования коммунистической символики

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Известно, что инцидент произошел 8 сентября.

"Неравнодушные граждане доставили в Галицкий отдел полиции мужчину, одетого в футболку, на которой был изображен коммунистический символ. Мужчину прохожие обнаружили в переулке Кривая Липа", - говорится в сообщении.





Правоохранители установили личность доставленного гражданина - им оказался 21-летний львовянин. Также известно, что следователи уже открыли уголовное производство по данному факту.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинцы в сети неоднозначно отреагировали на такую новость:

"На пять лет за футболку... Это, как раз и напоминает времена СССР", "Еще бы так с русской музыкой боролись, которая играет в почти половине заведений города", "Народ, вы там с ума посходили? Какие 5 лет?", "Прям преступник. Лучше бы воров и убийц так ловили", - писали в сети.







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