Волонтер Наталія Юсупова розкритикувала рішення ТКГ про інспектування на Донбасі спільно з представниками " ДНР"



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Як передає Politeka.net , обурення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні ТКГ домовилися про спільне інспектування селища шуми за участю координатора від ОБСЄ.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін, який раніше погрожував знищити нібито незаконно зведені інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, відреагував на цю угоду.

