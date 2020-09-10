Волонтер Наталія Юсупова розкритикувала рішення ТКГ про інспектування на Донбасі спільно з представниками " ДНР"
Як передає Politeka.net, обурення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, обурення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні ТКГ домовилися про спільне інспектування селища шуми за участю координатора від ОБСЄ.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін, який раніше погрожував знищити нібито незаконно зведені інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, відреагував на цю угоду.
"У разі якщо за підсумками проведення спільної інспекції буде встановлено, що українська сторона допустила порушення додаткових заходів в частині просування своїх позицій поблизу н.п. шуми і не буде їх усувати, ми самостійно знищимо зазначені позиції", - пригрозив він українській стороні у своєму Telegram-каналі.
Таку заяву ватажка бойовиків оцінила Наталія Юсупова:
"Ви зробили це разом, зелені негідники. Це ганьба на весь світ, ніхто нас не буде більше поважати. Бандюк публічно принижує українську армію", - жорстко висловилася волонтер.
Нагадаємо, Україна оплакує мужнього воїна, що відомо про героя.
Як повідомляла Politeka, НП на Донбасі: бійці ЗСУ безслідно зникли на передовій, термінове звернення штабу.
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