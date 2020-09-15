Масштабні військові навчання в Україні не зупинять російської агресії, однак будуть стримувати її від відвертих бойових дій на Донбасі
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний і військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.
Так, Арестович розповів, що в українських військових навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" братимуть участь 12 тисяч військовослужбовців і 700 одиниць озброєння і військової техніки.
Ці навчання стали українською відповіддю на російський "Кавказ-2020".
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"Перекладаю мовою моїх улюблених домогосподарок: американці кидають на вістрі протистояння України і Росії ті свої сили і засоби, якими вони і досягають переваги над арміями інших держав світу - це сили спеціальних операцій, стратегічні засоби розвідки, найбільш потужний вид авіації, кошти підтримки", - зазначив експерт.
Він наголосив, що всі ці сили і засоби будуть використовуватися спільно зі ЗСУ, тобто мова йде про відпрацювання і частково проведення спільної операції залякування або ж стримування Кремля.
"Спільна операція ВС США і ВС України таких масштабів проводиться вперше в історії", - наголосив Арестович.
За його словами, це настільки потужний елемент стримування, що агресивним військовим планам Кремля тепер належить сильно підзав'янути.
"Вони, звичайно, не заспокояться і продовжать проти нас війну гібридну, але можливість відкритої військової операції проти України ми їм підрізали під корінь", - впевнений експерт.
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