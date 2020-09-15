Поява стратегічних бомбардувальників ВПС США в-52Н у повітряному просторі України не на жарт розбурхала Кремль

Надалі такі патрулювання будуть носити регулярний характер, оскільки місії в-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд ВПС Великобританії, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення командування Повітряних сил.

"Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії", – йдеться на сторінці командування у Фейсбуці.

З цього приводу свою думку висловив і відомий український історик і блогер Павло Бондаренко. За його словами, російські лякалки про те, що якби вони не захопили "чогось там", то це зробили б американці (англійці, пуштуни, рептилоїди, марсіани) набули нового змісту.

"У 19 столітті під сурдинку "якщо ми не захопимо Бухару, її захоплять англійці" цар-батюшка спрямував війська в Середню Азію. У 20 столітті зі словами "якщо ми не захопимо Прибалтику, там будуть німці", Сталін хапнув Литву, Латвію, Естонію. У 21 столітті Путін зі словами "якщо ми не захопимо Крим, там будуть американці" кинув туди "ввічливих зелених чоловічків"", – пише блогер.

Бондаренко зазначив, що після того, як Росія захопила Крим, американці дійсно з'явилися там, де їх ніколи не було. І це – не окупований півострів, в такі країни як Болгарія, Польща, Прибалтика.

"Але самий цимес... Американські стратегічні бомбардувальники В-52 в небі над Україною! Ближче Криму до Москви", - підкреслив історик.

Він звернув увагу на те, що бомбардувальники мають на борту крилаті ракети "Томагавк", які можуть за півгодини долетіти до Москви. І це не може не турбувати російську верхівку.

"Щоб при Кравчуку чи Кучмі, чи Януковичі над Україною В-52? Таке кремлівським стратегам навіть у страшному сні після непомірного споживання глоду не могло приснитися. Гарантую - вони зараз би з радістю повернули Крим і Таганрог віддали на додачу, щоб повернути статус кво", – іронізує Бондаренко, зазначивши по ходу, як Путін знову всіх "переграв".

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