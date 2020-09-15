Масштабные военные учения в Украине не остановят российской агрессии, однако будут сдерживать ее от откровенных боевых действий на Донбассе

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Так, Арестович рассказал, что в украинских военных учениях "Объединенные усилия-2020" будут участвовать 12 тысяч военнослужащих и 700 единиц вооружения и военной техники.

Эти учения стали украинским ответом на российский "Кавказ-2020".

"Перевожу на язык моих любимых домохозяек: американцы бросают на острие противостояния Украины и России те свои силы и средства, которыми они и достигают превосходства над армиями других государств мира - это силы специальных операций, стратегические средства разведки, наиболее мощный вид авиации, средства поддержки", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что все эти силы и средства будут использоваться совместно с ВСУ, то есть речь идет об отработке и частично проведении совместной операции устрашения или сдерживания Кремля.

"Совместная операция ВС США и ВС Украины таких масштабов проводится впервые в истории", - отметил Арестович.

По его словам, это настолько мощный элемент сдерживания, что агрессивным военным планам Кремля теперь предстоит сильно подувянуть.

"Они, конечно, не успокоятся и продолжат против нас гибридную войну, но возможность открытой военной операции против Украины мы им подрезали под корень", - уверен эксперт.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, новая разработка россиян в военной авиации обернулась позором.

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