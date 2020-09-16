В одному з українських секонд-хендів знайшли неочікувану річ - футболку із зображенням Володимира Путіна

Про це повідоляє Pоliteka з посиланням на допис волонтерки Наталії Юсупової у соцмережі.

Так, в одному з секонд-хендів Вінниці продавали футболку з портретом лідера країни-агресора.

За її словами, цей товар у секонд-хенді побачили українські військові.

"Місто Вінниця, в магазині секонд-хенд продаються футболки з портретом Путіна і написом: "Нас не догонят". Сьомий рік війни, тисячі убитих і поранених, що ж ви, покидьки, витворяєте! Та ще україномовне місто! Але наші воїни догнали, і немає там більше портрета кривавого окупанта. Вас наздоженуть всіх, це питання часу", - заявила Юсупова.

Українські військові знищили сумнівний "сувенір" із зображенням лідера країни-агресора.

Громадський активіст із Вінниці Роман Костишин опублікував на своїй сторінці відео того, як патріоти розірвали одяг з Путіним на шматки і викинули у смітник. Адміністрація магазину, за його словами, пішла на зустріч і віддала футболку сама для утилізації.

Він також повідомив, що перед цим футболку вже хотів придбати і ніс на касу місцевий підліток.

"Перед тим, як ми зайшли в магазин , її до каси вже ніс підліток віком 13 років, на питання для чого? - а єто вєсело гі га)", - розповів Костишин.

"Я з Вінниччини, і мені соромно за це! Вибачте нас, дорогі Воїни", "Покидьки і зрадники, на жаль, таких ще багато. Як могли таке дозволити власники магазину? Йде війна сьомий рік", "Ось так і живемо, на кожному кроці проросійські негідники", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, "немає російсько-українського конфлікту": Бабченко поставив на місце пропагандистів РФ.

Раніше Politeka писала, що росіянам дохідливо пояснили, чому РФ ніколи не піде проти Заходу: "Там у ситості і багатстві живуть...".

Також Politeka повідомляла, що Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.