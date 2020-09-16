"Тучні часи завершилися далеко не для всіх"

У той час як українські шахтарі виступили проти низьких зарплат і жахливих умов праці, влада встала на бік олігархів, відповідальних за це

Про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він підняв тему страйку шахтарів у Кривому Розі, де люди незадоволені зарплатою, яка в доларовому еквіваленті у них просіла в 4 рази: в 2013 вони заробляли 1200 доларів, а зараз всього 300. При цьому менеджмент шахт, приватизованих олігархами, відмовляється вирішувати проблему і замість цього радить незадоволеним звільнятися.

"І дуже характерно в цьому конфлікті поводиться влада. Вона повністю на боці олігархів. Мовляв, приватні шахти, розрулюйте самі. І якщо людям не подобаються зарплати - нехай йдуть. Оцінили позицію "слуг"?", - підкреслив Лесєв.

Він звернув увагу на те, що за останні роки «тучні часи в країні завершилися», а «слуги народу» в цей час витрачають гроші на дороги «під вибори».

"Але ось яка справа. Тучні часи в країні завершилися далеко не для всіх. Ось у нас заборгованість перед усіма шахтарями в країні становить понад мільярд гривень. І в цей же час на зарплати тільки членам наглядових рад з бюджету країни йде більше мільярда тих же гривень", - зазначив ведучий.

Ведучий також підкреслив, що ціна продукції, якою постачають країну шахтарі, не впала, проте в перерахунку на гривню в сусідній Польщі шахтар отримує 40-45 тисяч, в той час як в Україні – всього 8-12.

"Ми з вами живемо в дивовижній країні. У країні мародерів, які назвали себе нашими слугами", - підсумував Лесєв.

Нагадавши, Зеленський заговорив про катастрофу в "Л/ДНР", попередивши про повстання: "Там багато українців в серцях".

Як повідомляла Politeka, більше сотні шахтарів опинилися під землею в Кривому Розі і просять про допомогу.

Також Politeka писала, що анонсовано нове підвищення пенсій, хто отримає найбільше.