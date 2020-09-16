"Тучные времена завершились далеко не для всех"

В то время как украинские шахтеры выступили против низких зарплат и ужасных условий труда, власть встала на сторону олигархов, ответственных за это

Об этом в новомы выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он поднял тему забастовки шахтеров в Кривом Роге, где люди недовольны зарплатой, которая в долларовом эквиваленте у них просела в 4 раза: в 2013 они зарабатывали 1200 долларов, а сейчас всего 300. При этом менеджмент шахт, приватизированных олигархами, отказывается решать проблему и вместо этого советует недовольным увольняться.

«И очень характерно в этом конфликте ведет себя власть. Она полностью на стороне олигархов. Мол, частные шахты, разруливайте сами. И если людям не нравятся зарплаты – пускай уходят. Оценили позицию «слуг»?», - подчеркнул Лесев.

Он обратил внимание на то, что за последние годы «тучные времена в стране завершились», а «слуги народа» в это время тратят деньги на дороги «под выборы».

«Но вот какое дело. Тучные времена в стране завершились далеко не для всех. Вот у нас задолженность перед всеми шахтерами в стране составляет более миллиарда гривен. И в это же время на зарплаты только членам набсоветов из бюджета страны идет больше миллиарда тех же гривен», - отметил ведущий.

Ведущий также подчеркнул, что цена продукции, которой снабжают страну шахтеры, не упала, однако в перерасчете на гривну в соседней Польше шахтер получает 40-45 тысяч, в то время как в Украине – всего 8-12.

«Мы с вами живем в удивительной стране. В стране мародеров, которые назвали себя нашими слугами», - подытожил Лесев.

Напомним, Зеленский заговорил о катастрофе в "Л/ДНР", предупредив о восстании: "Там много украинцев в сердцах".

Как сообщала Politeka, более сотни шахтеров оказались под землей в Кривом Роге и просят о помощи.

Также Politeka писала, что анонсировано новое повышение пенсий, кто получит больше всего.