В Днепропетровской области уже вторую неделю продолжается акция протеста шахтеров
В частности, под землей находятся 195 горняков Криворожского железорудного комбината.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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12 дней в подземных условиях подкосили здоровье многих протестующих. Так, сегодня ночью на "Октябрьскую" приезжала машина скорой помощи.
Также горняки записали видеообращение в Европарламент. В нем шахтеры на английском и русском языках попросили помощи в решении конфликта, сложившегося между собственниками и работниками предприятия, и защиты близких от преследования.
"Многоуважаемая комиссия Европарламента, мы шахтеры Криворожского железорудного комбината, просим вашей помощи в решении конфликтной ситуации и оказать помощь в защитите наших родных и близких от преследования", - говорится в обращении горняков.
Также ранее сообщалось, что горняки на оккупированной части Луганщины продолжают выступать с протестами в связи с невыплатой зарплат.
Некоторые работники не видели зарплат с 2016 года, а масштабный грабеж добывающей промышленности донецких республик начался в 2018 году, когда российский банк получил контроль за добывающей и металлургической промышленностью.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.
Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на родственников бастующих в "ЛНР" шахтеров.
Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.