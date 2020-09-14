Видео было записано на двух языках

В Днепропетровской области уже вторую неделю продолжается акция протеста шахтеров

В частности, под землей находятся 195 горняков Криворожского железорудного комбината.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

12 дней в подземных условиях подкосили здоровье многих протестующих. Так, сегодня ночью на "Октябрьскую" приезжала машина скорой помощи.

Также горняки записали видеообращение в Европарламент. В нем шахтеры на английском и русском языках попросили помощи в решении конфликта, сложившегося между собственниками и работниками предприятия, и защиты близких от преследования.

🔴 Шахтарі Криворізького залізорудного комбінату записали звернення до депутатів Європарламенту з проханням захистити їх громадянські, трудові права, захистити родини протестувальників від переслідування. Gepostet von Михайло Волинець am Montag, 14. September 2020

"Многоуважаемая комиссия Европарламента, мы шахтеры Криворожского железорудного комбината, просим вашей помощи в решении конфликтной ситуации и оказать помощь в защитите наших родных и близких от преследования", - говорится в обращении горняков.

Также ранее сообщалось, что горняки на оккупированной части Луганщины продолжают выступать с протестами в связи с невыплатой зарплат.

Некоторые работники не видели зарплат с 2016 года, а масштабный грабеж добывающей промышленности донецких республик начался в 2018 году, когда российский банк получил контроль за добывающей и металлургической промышленностью.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.

Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на родственников бастующих в "ЛНР" шахтеров.

Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.