Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о бунтах в "Л/ДНР"

Зеленский подчеркнул, что на Донбассе проживает три миллиона украинцев и это больше, чем в некоторых странах Европы. При этом он не исключает, что там произойдет внутреннее восстание, которое грозит человеческими потерями.

Такое заявление он сделал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

"Многие из этих людей заболели вирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой... У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки и восстание", – рассказал президент о разрухе в ОРДЛО.

По его убеждению, внутренний конфликт на оккупированной территории Донбасса возможен, ведь людям плохо живется, а также там есть много проукраински настроенных людей. Он также добавил, что такой сценарий не выгоден Украине, поскольку в ОРДЛО возникнет внутренний конфликт.

"Там много украинцев в сердцах. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они сидели в тюрьме с проукраинскими гражданами. Там много людей с проукраинскими взглядами", – добавил он.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.