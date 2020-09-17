В рамках військових навчань "Спільні зусилля-2020" українські бійці відпрацюють заходи територіальної оборони, що допоможе дати відсіч планам агресора на кшталт "руської весни"

Як передає Politeka, про це розповів військовий експерт Олексій Арестович.

"Третя серія "Падаючого даху Кремля". В рамках наших військових навчань "Спільні зусилля-2020" буде повністю розгорнута, тобто на всіх рівнях, система управління Територіальної оборони України - з практичним призовом і навчаннями - понад 7000 резервістів", - повідомив він.

Під час навчань будуть відпрацьовані різні схеми застосування бригад ТРО: як у взаємодії з Нацгвардією, Нацполіцією та прикордонною службою, так і самостійно.

"ТРО - це наша відповідь гібридним планам типу "руської весни", - заявив експерт.

За словами Арестовича, війська ТРО матимуть такі завдання:

діяти на випередження спробам агентури і бойових загонів агресора захоплювати установи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури;

забезпечувати розгортання ЗСУ з мирного стану у військовий;

забезпечувати охорону і оборону тилу;

боротися з диверсантами.

Експерт наголосив, що при розгорнутій ТРО реалізувати нові "народні республіки", захопити військові частини, МВС, СБУ і т.д. буде досить важко.

"Це не 2014-й. Новий виток російської військової загрози, вираженої в навчаннях "Кавказ-2020" ми зустрічаємо у всеозброєнні", - додав Арестович.

Нагадаємо, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.

Як повідомляла Politeka, нова розробка росіян у військовій авіації обернулася ганьбою.

Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.