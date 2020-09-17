В рамках военных учений "Объединенные усилия-2020" украинские бойцы отработают меры территориальной обороны, что поможет дать отпор планам агрессора вроде "русской весны"

Как передает Politeka, об этом рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

"Третья серия "Падающей крыши Кремля". В рамках наших военных учений "Объединенные усилия-2020" будет полностью развернута, то есть на всех уровнях, система управления Территориальной обороны Украины - с практическим призывом и обучением - более 7000 резервистов", - сообщил он.

Во время учений будут отработаны различные схемы применения бригад ТРО: как во взаимодействии с Нацгвардией, Нацполицией и пограничной службой, так и самостоятельно.

"ТРО - это наш ответ гибридным планам типа "русской весны", - заявил эксперт.

По словам Арестовича, войска ТРО будут иметь такие задачи:

действовать на опережение попыткам агентуры и боевых отрядов агрессора захватывать учреждения государственной власти и объекты критической инфраструктуры;

обеспечивать развертывание ВСУ из мирного состояния в военное;

обеспечивать охрану и оборону тыла;

бороться с диверсантами.

Эксперт подчеркнул, что при развернутой ТРО реализовать новые "народные республики", захватить воинские части, МВД, СБУ и т.д. будет довольно трудно.

"Это не 2014-й. Новый виток российской военной угрозы, выраженной в учениях "Кавказ-2020" мы встречаем во всеоружии", - добавил Арестович.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, новая разработка русских в военной авиации обернулась позором.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.