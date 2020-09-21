Ветерани полку "Азов", 3-го полку 55-ї артилерійської бригади та інших підрозділів провчили нахабного маршрутника в Кропивницькому
Водій маршрутки несправедливо поставився до українського військового, за що ветерани креативно провчили водія і провели акцію на кінцевій зупинці 113-го маршруту.
Про це повідомила прес-служба Нацкорпусу.
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Близько 18 бійців зібралися та чекали на кінцевій зупинці 113-ого маршруту, щоб підтримати побратимів і відстояти право всіх учасників бойових дій на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Як повідомили на одному з місцевих форумів, водій раніше відмовив ветерану в праві пільгового проїзду в маршрутці.
"Десяток побратимів сідають на маршрутку на кінцевій і їздять по колу безкоштовно", - сказано в повідомленні. Крім того, ветерани пообіцяли і надалі проводити такі акції, якщо до українських захисників буде виявлено несправедливе ставлення.
Також раніше повідомлялося, що водій маршрутки в Миколаєві поплатився за своє ставлення до ветерана війни на Донбасі.
Зокрема, ветерани бойових дій вирішили провчити водія місцевої маршрутки, який до цього побив десантника Олександра Беспалова – інваліда АТО.
Наступного дня після пригоди водія вирішили покарати. "Винуватця" змусили стати на коліна, але бити його не захотіли.
Нагадаємо, відомого ветерана АТО безжально побили в Києві, відео потрапило в мережу.
Як повідомляла Politeka, маршрутник в Дніпрі осоромився на всю Україну через скандал з ветераном АТО.
Також Politeka писала, що ветеран АТО провчив любителя "русского міра" у прямому ефірі, епічне відео.