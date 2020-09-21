Ветерани полку "Азов", 3-го полку 55-ї артилерійської бригади та інших підрозділів провчили нахабного маршрутника в Кропивницькому

Водій маршрутки несправедливо поставився до українського військового, за що ветерани креативно провчили водія і провели акцію на кінцевій зупинці 113-го маршруту.

Про це повідомила прес-служба Нацкорпусу.

Близько 18 бійців зібралися та чекали на кінцевій зупинці 113-ого маршруту, щоб підтримати побратимів і відстояти право всіх учасників бойових дій на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Як повідомили на одному з місцевих форумів, водій раніше відмовив ветерану в праві пільгового проїзду в маршрутці.

"Десяток побратимів сідають на маршрутку на кінцевій і їздять по колу безкоштовно", - сказано в повідомленні. Крім того, ветерани пообіцяли і надалі проводити такі акції, якщо до українських захисників буде виявлено несправедливе ставлення.

Також раніше повідомлялося, що водій маршрутки в Миколаєві поплатився за своє ставлення до ветерана війни на Донбасі.

Зокрема, ветерани бойових дій вирішили провчити водія місцевої маршрутки, який до цього побив десантника Олександра Беспалова – інваліда АТО.

Наступного дня після пригоди водія вирішили покарати. "Винуватця" змусили стати на коліна, але бити його не захотіли.

Нагадаємо, відомого ветерана АТО безжально побили в Києві, відео потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, маршрутник в Дніпрі осоромився на всю Україну через скандал з ветераном АТО.

Також Politeka писала, що ветеран АТО провчив любителя "русского міра" у прямому ефірі, епічне відео.