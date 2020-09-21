Ветераны полка "Азов", 3-го полка 55-й артилерийной бригады и других подразделений проучили наглого маршрутчика в Кропивницком

Водитель маршрутки несправедливо отнесся к украинскому военному, за что ветераны креативно проучили водителя и провели акцию на конечной остановке 113-го маршрута.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса.

Около 18 бойцов собрались и ждали на конечной остановке 113-ого маршрута, чтобы поддержать собратьев и отстоять право всех участников боевых действий на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщили на одном из местных форумов, водитель ранее отказал ветерану в праве льготного проезда в маршрутке.

"Десяток побратимов садятся на маршрутку на конечной и ездят по кругу бесплатно", – сказано в сообщении. Кроме того, ветераны пообещали и в дальнейшем проводить такие акции, если к украинским защитникам будет выявлено несправедливое отношение.

Также ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Николаеве поплатился за свое отношение к ветерану войны на Донбассе.

В частности, ветераны боевых действий решили проучить водителя местной маршрутки, который до этого избил десантника Александра Беспалова – инвалида АТО.

На следующий день после происшествия водителя решили наказать. "Виновника" заставили стать на колени, но бить его не захотели.

Напомним, известного ветерана АТО безжалостно избили в Киеве, видео попало в сеть.

Как сообщала Politeka, маршрутчик в Днепре осрамился на всю Украину из-за скандала с ветераном АТО.

Также Politeka писала, что ветеран АТО проучил любителя "русского мира" в прямом эфире, эпичное видео.