Зірка "Лісапетного батальйону" Наталя Фаліон розповіла про страшну хворобу своєї онуки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене на YouTube-каналі Фаліон.

Так, зірка "Лісапетного батальйону" показала свою внучку і розповіла про те, що дівчинка вже закінчила школу і зараз вона - студентка, незважаючи на боротьбу з онкологією, що тривала протягом року.

За словами Фаліон, їм вдалося подолати страшне захворювання, однак через курс хіміотерапії онучка знаменитості поки що ходить без волосся.

Жінка поділилася, що внучка приїхала до неї в село на Хмельниччину.

"Вона у мене дуже сильна, боєць. Я б радила всім, у кого біда, кому здається, що немає ніякої надії, брати приклад з неї", - розповіла зірка "Лісапетного батальйону".

Вона також зізналася, що подолати хворобу онучці допомогла її сила духу та віра. За словами Фаліон, вже навіть вона впала духом, а онучка - ні, вона продовжувала боротись із хворобою.

"Сьогодні я нагодую її малинкою, прямо з куща. Тортик вже зробила смачний - "Наполеон". Всім бажаю здоров'я. Ви знаєте, найголовніше - це здоров'я. І віра - необхідно вірити, що ти сильний і зможеш все подолати. Любіть життя і боріться за нього", - підсумувала артистка.

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