Звезда "Лисапетного батальона" Наталья Фалион рассказала о страшной болезни своей внучки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное на YouTube-канале Фалион.

Так, звезда "Лисапетного батальона" показала свою внучку и рассказала о том, что девочка уже закончила школу и сейчас она - студентка, несмотря на борьбу с онкологией, которая длилась в течение года.

По словам Фалион, им удалось преодолеть страшное заболевание, однако из-за курса химиотерапии внучка знаменитости пока что ходит без волос.

Женщина поделилась, что внучка приехала к ней в село в Хмельницкую область.

"Она у меня очень сильная, боец. Я бы советовала всем, у кого беда, кому кажется, что нет никакой надежды, брать пример с нее", - рассказала звезда "Лисапетного батальона".

Она также призналась, что преодолеть болезнь внучке помогла ее сила духа и вера. По словам Фалион, уже даже она пала духом, а внучка - нет, она продолжала бороться с болезнью.

"Сегодня я накормлю ее малинкой, прямо с куста. Тортик уже сделала вкусный, "Наполеон". Всем желаю здоровья. Вы знаете, самое главное - это здоровье. И вера - необходимо верить, что ты сильный и сможешь все преодолеть. Любите жизнь и боритесь за нее", - подытожила артистка.

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