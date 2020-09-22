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Із зони проведення ООС додому повернулися бійці зведеного загону правоохоронців Львівщини

Зокрема, в порядку ротації на Львівщину з АТО повернувся загін правоохоронців. Поліцейських зустрічали заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Володимир Ільчишин, товариші по службі, рідні та близькі.

Про це повідомляє ГУ НП у Львівській області на офіційній сторінці у мережі Facebook.



«Приємно зустрічати вас вдома в повному складі, цілими і неушкодженими. Я дякую всім Вам за службу і хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що служимо ми заради майбутнього – наших дітей, рідних і близьких. Це наш свідомий вибір і наше покликання», – звернувся до правоохоронців Володимир Ільчишин.

Зазначимо, що до складу зведеного загону увійшли бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів», співробітники служб і підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області та управління патрульної поліції.

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