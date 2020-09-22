Из зоны проведения ООС домой вернулись бойцы сводного отряда правоохранителей Львовщины
В частности, в порядке ротации на Львовщину из АТО вернулся отряд правоохранителей. Полицейских встречали заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Владимир Ильчишин, сослуживцы, родные и близкие.
Об этом сообщает ГУ НП во Львовской области на официальной странице в сети Facebook.
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«Приятно встречать вас дома в полном составе, целыми и невредимыми. Я благодарю всех вас за службу и хочу, чтобы вы всегда помнили, что служим мы ради будущего – наших детей, родных и близких. Это наш сознательный выбор и наше призвание», – обратился к правоохранителям Владимир Ильчишин.
Отметим, что в состав сводного отряда вошли бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Львов», сотрудники служб и подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области и Управления патрульной полиции.
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