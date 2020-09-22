А як ви оціните такі дії громадян?

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розкритикував проведення музичного фестивалю у Запоріжжі

Як передає Politeka.net, свою оцінку рішенню місцевої влади щодо фестивалю Khortytsia Freedom він дав під час брифінгу.

Те, що на фестиваль зібралися кілька десятків тисяч людей

Він зазначив, що на фестиваль зібралися кілька десятків тисяч людей.

"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто треш якийсь, то що ви робите. Іншого слова у мене просто немає", - сказав Степанов.

Те, що на фестиваль вже зібралися кілька десятків тисяч осіб обурило міністра.

"Звичайно я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що за весь час епідемії в Україні зареєстрували 181 237 хворих. 79 901 заразився одужав, 3642 померли. 17 вересня в країні був зафіксований рекорд по добовому числу хворих-3584.

У той же час в уряді заявили, що повернення до жорсткого карантину в країні "не буде в будь-якому випадку".

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