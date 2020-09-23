Українці підтримали військового у коментарях, а дехто запропонував і більш радикальні дії стосовно депутатів.
"Всі пільги треба зняти з депутатів. А ще врізати половину зарплати, а ще краще - залишити мінімалку. От і будете мати підвищення пенсій і зарплат", "Так, а чому це депутати більше контрактників отримують? І при тому, що нічого не роблять корисного", "Хай йдуть на війну та й будуть одержувати зарплату і не будуть мати пільг, бо пішли добровільно, а ті хлопці, що на війні, нехай повертаються по домівках", - пишуть в коментарях.
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