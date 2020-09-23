Тоді грошей вистачить і на школи, і на лікарні

З українських депутатів потрібно зняти всі пільги, адже вони прийшли до влади добровільно

Як передає Politeka , таку позицію озвучив український військовий В'ячеслав Винницький на своїй сторінці в соцмережі.

Він наголосив, що якщо позбавити депутатів пільг, то коштів вистачить і на лікарні, і на школи.

"Я як контрактник, який проїдає кошти держави, вважаю за потрібне зняти всі пільги з депутатів, які прийшли до влади, так як "вони туди йшли добровільно". Тих коштів вистачить на лікарні, школи, інвалідів і т.д. P.S. У нас багато посад, очікуємо депутатів, дітей депутатів і всіх бажаючих", - написав він.

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