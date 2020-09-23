З українських депутатів потрібно зняти всі пільги, адже вони прийшли до влади добровільно
 
Як передає Politeka, таку позицію озвучив український військовий В'ячеслав Винницький на своїй сторінці в соцмережі.
 
Він наголосив, що якщо позбавити депутатів пільг, то коштів вистачить і на лікарні, і на школи.
 
"Я як контрактник, який проїдає кошти держави, вважаю за потрібне зняти всі пільги з депутатів, які прийшли до влади, так як "вони туди йшли добровільно". Тих коштів вистачить на лікарні, школи, інвалідів і т.д. P.S. У нас багато посад, очікуємо депутатів, дітей депутатів і всіх бажаючих", - написав він.

Українці підтримали військового у коментарях, а дехто запропонував і більш радикальні дії стосовно депутатів.

депутаты, Верховная Рада, коронавирус

"Всі пільги треба зняти з депутатів. А ще врізати половину зарплати, а ще краще - залишити мінімалку. От і будете мати підвищення пенсій і зарплат", "Так, а чому це депутати більше контрактників отримують? І при тому, що нічого не роблять корисного", "Хай йдуть на війну та й будуть одержувати зарплату і не будуть мати пільг, бо пішли добровільно, а ті хлопці, що на війні, нехай повертаються по домівках", - пишуть в коментарях.

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