Війська РФ притихли на Донбасі, але українські захисники очікують підступу

Війська Росії на Донбасі за минулу добу, 22 вересня, жодного разу не порушили домовленості про тишу, які були досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, в цей день вони просто склали зброю і ховалися на своїх позиціях.

Про це йдеться у зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі зазначили, що українські підрозділи, зі свого боку, були готові до реагування на можливі порушення режиму припинення вогню.

"За минулу добу, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Втім, враховуючи підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на можливі виклики", – сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів також спостерігається тиша, ні збройної провокації або пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції, додали в прес штабі.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Слава Україні!",- сказано в повідомленні.

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