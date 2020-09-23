Український співак, лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта висловився про карантин в Україні

Зокрема, артист розповів про концертну діяльність під час пандемії і поскаржився, що багато музикантів зараз сидять без роботи і "потребують допомоги".

Про це лідер групи ТНМК заявив в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, передає Обозреватель.

Він розповів, що музиканти постійно планують свої концерти, але все або переноситься, або скасовується. А самі музиканти постійно залишаються без грошей, ситуацію, що склалася він порівняв з "геноцидом".

"Не принесли ми щастя людям, не отримали гонорар. Багато хто хз музикантів залишилися без грошей. Чому? Тому що влада так вирішила. Якийсь вибірковий геноцид... Особисто я знаю багатьох музикантів, які виживають від концерту до концерту. І допомога їм явно буде потрібна, якщо ситуація не зміниться. А ті, кому не потрібні компенсації, напевно, і так добре заробляють або мають достатньо заощаджень", – поділився Фагот.

Співак також зазначив, що знає випадки, де в інших країнах влада подбала про музикантів і виплатила їм фінансову допомогу.

"У мене товариш займається сучасною музикою в Барселоні (Іспанія). Там теж були скасовані всі заходи, музиканти залишилися без роботи. Але про них держава подбала: на рахунок прийшли 8 тисяч євро. Людина з голоду не помре точно, а коли все закінчиться, продовжить робити свою хорошу музику, виступати. А у нас поки навпаки виходить. Я навіть не знаю, як це передбачено і хто кому буде компенсувати"–- підсумував артист.

Нагадаємо, що Фагот з ТНМК підтримав російськомовних в Україні.

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