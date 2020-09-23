Украинский певец, лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта высказался о карантине в Украине

В частности, артист рассказал о концертной деятельности во время пандемии и пожаловался, что многие музыканты сейчас сидят без работы и "нуждаются в помощи".

Об этом лидер группы ТНМК заявил в интервью одному из украинских СМИ, передает Обозреватель.

Он рассказал, что музыканты постоянно планируют свои концерты, но все либо переносится, либо отменяется. А сами музыканты постоянно остаются безе денег, сложившуюся ситуацию он сравнил с "геноцидом".

"Не принесли мы счастье людям, не получили гонорар. Сейчас многие музыканты сейчас остались без денег. Почему? Потому что власть так решила. Какой-то выборочный геноцид... Лично я знаю многих музыкантов, которые выживают от концерта до концерта. И помощь им явно потребуется, если ситуация не изменится. А те, кому не нужны компенсации, наверное, и так хорошо зарабатывают или имеют достаточно сбережений", – поделился Фагот.

Певец также отметил, что знает случаи, где в других странах власти позаботились о музыкантах и выплатили им финансовую помощь.

"У меня товарищ занимается современной музыкой в Барселоне (Испания). Там тоже были отменены все мероприятия, музыканты остались без работы. Но о них государство позаботилось: на счет пришли 8 тысяч евро. Человек с голоду не умрет точно, а когда все закончится, продолжит делать свою хорошую музыку, выступать. А у нас пока наоборот получается. Я даже не знаю, как это предусмотрено и кто кому будет компенсировать", – подытожил артист.

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