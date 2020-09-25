Українців, які користуються російською соціальною мережею ВКонтакті, чекає покарання

Як передає Politeka.net, про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов під час онлайн-конференції.

Данилов підкреслив, що соцмережа заборонена в Україні.

"Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певні клопоти з нашою поліцією, з нашими силовими структурами", - зазначив він.

Така заява секретаря РНБО вже викликала реакцію серед українського суспільства.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський дорікнув йому в тому, що є справи важливіші ніж блокування російської соцмережі.

"Сьомий рік війни. Анексований Крим, непідконтрольний Донбас. Секретар РНБО звертається до союзників з проханням допомогти заблокувати ВКонтакті", - зазначив він своєму Telegram-каналі.

А ось телеведучий Максим Назаров і зовсім нагадав, що аудиторія "ВКонтакті" в Україні тільки збільшилася за останній час.

"Цього літа українська аудиторія "ВКонтакті" збільшилася на мільйон користувач і склала 20% від усіх користувачів мережі. Данилов, посади всіх без права внесення застави! всіх! І їх аватарки роздрукуй і розвісь на стіні ганьби біля російського посольства!",- зазначив телеведучий.

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