20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший после крушения самолета Ан-26 под Чугуевом, нуждается в помощи на лечение

Об этом написала на страницах в социальных сетях мать парня Ирина Золочевская, передает Politeka.net.

Женщина разместила фотографию своего сына в Фейсбуке и Инстаграме, указав реквизиты карты, куда можно перечислить деньги на лечение. Оказать помощь можно по этому номеру платежной карты 5168 7422 3202 1216, Золочевская Ирина Викторовна.

В свою очередь пользователи высказали слова поддержки матери курсанта, но в то же время не скрывали удивления по поводу того, что просьба о помощи как-то не вяжется со новостями о том, что на лечение курсанта в военном госпитале средств достаточно.

«Лечение проходит в военном госпитале, о катастрофе писали все СМИ, приезжал преЗедент....радуйся что сын выжил и будет рядом ,а вы деньги собирать на что??? Его что, не лечат???», «Очень жаль, что наш президент, когда посещал вашего сына, не смог решить вопрос с помощью, что вы обращаетесь к людям. Здоровья вашему сыну!», «На что необходимы деньги? Нет лекарств?», «Здоровья вашему сыну, но одно интересно,неужели наше государство не оплатило лечение? Ведь сказали: серьёзного ничего нет!», «Почему вы просите деньги? Ведь сказали только что в новостях ,чувствует себя нормально,скоро на выписку!», – пишут в комментариях.

Как известно, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет Ан-26 с 20 курсантами и 7 офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Владислав Золочевский – единственный, кто выжил после крушения самолета. Он пытался погасить огонь на своем однокурснике, обоих парней забрали в госпиталь. Однако спасти парня, у которого обгорело 90% тела, медикам не удалось.

Что касается Золочевского, то сейчас его жизни ничего не угрожает, он постепенно идет на поправку.

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