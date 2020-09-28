20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший после крушения самолета Ан-26 под Чугуевом, нуждается в помощи на лечение
Об этом написала на страницах в социальных сетях мать парня Ирина Золочевская, передает Politeka.net.
Женщина разместила фотографию своего сына в Фейсбуке и Инстаграме, указав реквизиты карты, куда можно перечислить деньги на лечение. Оказать помощь можно по этому номеру платежной карты 5168 7422 3202 1216, Золочевская Ирина Викторовна.
В свою очередь пользователи высказали слова поддержки матери курсанта, но в то же время не скрывали удивления по поводу того, что просьба о помощи как-то не вяжется со новостями о том, что на лечение курсанта в военном госпитале средств достаточно.
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак расстегнула пиджак и показала, чем соблазнила Мурата: пикантный кадр
Каменских кокетливо посветила ягодицами в модном белом бикини: "Прикройся уже!"
Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться: "С 1 октября..."
Волочкова натянула на небалетную фигуру платье, которое давно вышло из моды: "Стареет, дива..."
«Лечение проходит в военном госпитале, о катастрофе писали все СМИ, приезжал преЗедент....радуйся что сын выжил и будет рядом ,а вы деньги собирать на что??? Его что, не лечат???», «Очень жаль, что наш президент, когда посещал вашего сына, не смог решить вопрос с помощью, что вы обращаетесь к людям. Здоровья вашему сыну!», «На что необходимы деньги? Нет лекарств?», «Здоровья вашему сыну, но одно интересно,неужели наше государство не оплатило лечение? Ведь сказали: серьёзного ничего нет!», «Почему вы просите деньги? Ведь сказали только что в новостях ,чувствует себя нормально,скоро на выписку!», – пишут в комментариях.
Как известно, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет Ан-26 с 20 курсантами и 7 офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Владислав Золочевский – единственный, кто выжил после крушения самолета. Он пытался погасить огонь на своем однокурснике, обоих парней забрали в госпиталь. Однако спасти парня, у которого обгорело 90% тела, медикам не удалось.
Что касается Золочевского, то сейчас его жизни ничего не угрожает, он постепенно идет на поправку.
Напомним, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.
Как сообщала Politeka, раскрыты новые детали трагедии с АН-26.
Также Politeka писала, что на борту АН-26 был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии.