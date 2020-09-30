У київській школі хочуть запровадити платні уроки

Як передає Politeka.net, про це повідомила мати одного з учнів столичної школи №263.

"Добрий день! У мене таке питання. Дитина пішла в 1 клас, зараз оголосили, що з 1 жовтня вводять новий предмет "Логіка " два дні на тиждень п'ятим уроком платний. Сказали звичайно необов'язково відвідування, але бажано. Наскільки це законно? Чи є офіційні підтвердження такому нововведенню?", - звернулася вона за допомогою учасникам Facebook-спільноти "Батьки SOS".

Деякі батьки відзначили, що таке нововведення вже практикується в їхніх школах. Інші повідомили, що у них є цей предмет, але за нього платити не потрібно.

"Це урок додатковий, за бажанням. У нас в школі теж є. Коштує 23 грн. Скажіть, а платні танці, малювання в школі доп. заняттями у вас теж шок викликають?", "Нам сказали, що цього року логіку ввели в 1-2 класах обов'язково. Це якийсь указ Президента, пояснив у школі нам. Все безкоштовно", " для початку потрібно з'ясувати чи не повинен такий предмет бути безкоштовним!!! А якщо це як додатковий просто то чим він вам заважає, Нехай хто має можливість..нехай ходять. Логіка це добре", " жах! Скільки ж можна над дітьми знущатися!",- писали під постом жінки.



