В киевской школе хотят ввести платные уроки
Как передает Politeka.net, об этом сообщила мать одного из учеников столичной школы №263.
"Добрый день! У меня такой вопрос. Ребенок пошел в 1 класс, сейчас объявили, что с 1 октября вводят новый предмет "Логика" два дня в неделю пятым уроком ПЛАТНЫЙ. Сказали конечно необязательно посещение, но желательно. Насколько это законно? Есть ли официальные подтверждения такому нововведению?", - обратилась она за помощью участникам Facebook-сообщества "Родители SOS".
Некоторые родители отметили, что такое нововведение уже практикуется в их школах. Другие сообщили, что у них есть этот предмет, но за него платить не нужно.
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"Это урок дополнительный, по желанию. У нас в школе тоже есть. Стоит 23 грн. Скажите, а платные танцы, рисование в школе доп. Занятиями у вас тоже шок вызывают?", "Нам сказали, что в этом году Логику ввели в 1-2 классах обязательно. Это какой-то указ Президента, объяснил в школе нам. Всё бесплатно", "Для начала нужно выяснить не должен ли такой предмет быть бесплатным!!! А если это как дополнительный просто то чем он вам мешает, пусть кто имеет возможность..пусть ходят. Логика это хорошо", "Жуть! Сколько же можно над детьми измываться!", - писали под постом женщины.
Напомним, Китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.