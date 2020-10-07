Стало відомо, що чекає Україну в найближчому майбутньому через пандемію коронавірусу

Зокрема, лікар-вірусолог Андрій Александрін заявив що Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусом.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель. При цьому він назвав терміни, коли в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження за добу. За його прогнозами, це трапиться зовсім скоро та гірший період для українців ще попереду.

«ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа... якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде показувати і більше даних… Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня», - зазначив лікар.

Александрін додав, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і на сьогоднішній день висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19. Саме сезонні віруси дають додаткове навантаження на медичну систему.

У той же самий час, лікар-вірусолог Алла Мироненко розповіла, що китайський вірус стане звичайним респіраторним збудником, яких налічується близько 200 одиниць.

На думку фахівця, поступове скасування всіх карантинних обмежень у світі відбудеться вже наступної весни та більшої кількості захворівших не буде.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.