Стало известно, что ждет Украину в ближайшем будущем из-за пандемии коронавируса

В частности, врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель. При этом он назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.

«ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел… Если у нас будут позволять возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет показывать и больше данных… Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10−12 тысяч ежедневно», — отметил врач.

Александрин добавил, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и на сегодняшний день высока вероятность заразиться не только COVID-19. Именно сезонные вирусы дают дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

В то же самое время, врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала, что китайский вирус станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц.

По ее мнению, постепенная отмена всех карантинных ограничений в мире произойдет уже следующей весной и большего числа заболевших не будет.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.