І це не одиничний випадок!

У мережі показали, як українські лікарі змушені транспортувати хворих "китайським" вірусом

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували у Facebook-спільноті "Лікарі України разом".

Як уточнили в групі, кадри, як транспортують хворих вірусом між відділеннями лікарні надав лікар-реаніматолог Валерій Совоконюк.

На кадрах видно, що лікар-анестезіолог несе на плечі 40-кілограмовий кисневий балон, а медсестри штовхають хворого коронавірусу на інвалідному візку і несуть його речі.

Користувачі мережі обурилися такими умовами

"І це означає, що наші лікарні готові? Жах", "Та так майже в кожній лікарні складається з декількох корпусів. Теж мені новина", "зате головні лікарі на джипах", "зате на білборди витратили напевно кілька мільйонів гривень", "йдемо в Європу", - писали українці під постом.

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