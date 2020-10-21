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Суди РФ постановили виселити з окупованого Криму українців

Про це розповіла посол з особливих доручень політичного директорату МЗС України Лариса Герасько.

"Російські суди винесли постанови про виселення з території Криму майже тисячі осіб, з них близько 600-громадяни України", - передає "УП"слова дипломата.

Також відомо, що понад 140 тисяч росіян змінили місце реєстрації на півострів.

Герасько підкреслила, що таким чином РФ порушує міжнародне гуманітарне право.

Також раніше повідомлялося, що з окупованого Криму їдуть місцеві жителі, а на їх місце приходять росіяни. Про це повідомив блогер Кримський бандерівець.

Також ми повідомляли, що жителі анексованого Росією Криму скаржаться на підроблені ліки в аптеках.

Користувач Twitter під ніком RoksolanaToday&КримUA розповів, що в кримських аптеках до 80% фальсифікат, решта фуфломіцін будь нісенітниці стосується навіть цитрамону.

Нагадаємо, Крим залишився без води не через посуху, окупантів підловили на новій підлості

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.