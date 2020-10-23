У Києві затримали 21-річного студента столичного вузу, який осквернив Алею Героїв Небесної Сотні
Як передає Politeka.net, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook і прикріпив відео допиту затриманого (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
"Минулої середи такий "екземпляр" дозволив собі справити нужду на Алеї Небесної Сотні в районі пам'ятника загиблим Героям Майдану", - повідомив чиновник.
Затриманий виявився третьокурсником Державного інституту телекомунікацій.
За словами Геращенко, громадянин був нетверезий. Тепер йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу - хуліганство.
Покаранням за його вчинок може бути штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень або арешт строком до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.
Ані Лорак козирнула розкішною шубою і дико зганьбилася, мережа кипить: "Дуже розчарували!"
Ломаченко раптово звернувся до українців, виступивши з вибаченнями: "Я не виправдав надії"
Нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на "Танцях з зірками": "Досить нити в камеру, а вперед в зал!"
Гривня завдасть нищівного удару по долару, НБУ оновив курс: яких цифр чекати в обмінниках
"Я винен перед своєю країною, але я не знав, де перебуваю. Я просто біг і хотів дуже сильно в туалет", - пояснив свій вчинок хлопець.
Нагадаємо, днями в мережі з'явилося відео, на якому видно як невідомий помочився на фотографії загиблих під час Революції Гідності.
Також ми повідомляли, що в Харкові на території дитячого садка по вулиці Пермській вандали зірвали Державний Прапор України з фасаду будівлі і порвали його.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 14-річний житель Харкова.
Нагадаємо, популярне американське видання назвало Київ російським, фото: "виправлятися" не поспішають.
Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.