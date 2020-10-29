Останній правитель в історії СРСР Михайло Горбачов знайшов винних у розпаді республіки

Зокрема, Михайло Горбачов вважає, що саме американський телесеріал "Даллас" вплинув на розпад Радянського Союзу.

Про це розповів британський рокер Дейв Стюарт, який спілкувався з колишнім генсеком, пише Daily Mail.

На думку Михайла Горбачова, саме ця "мильна опера" показала радянському глядачеві західний спосіб життя і тим самим підштовхнула СРСР до краху. Адже серіал "Даллас" став однією з перших американських стрічок, які транслювалися на радянському телебаченні – картину демонстрували з 1978 по 1991 рік.

"Що говорив Горбачов, так це те, що всьому виною – серіал " Даллас". Хтось роздобув відеокасету і показав "мильну оперу" по телебаченню. І люди подумали: "так ось як люди живуть в Америці?"- розповів музикант.

Серіал був присвячений життю сім'ї Юінгов з Техасу, яка володіла активами в сфері сільського господарства і нафтовидобутку. За словами Стюарта, Михайло Горбачов нібито вважає, що саме це найбільше вплинуло як на закінчення холодної війни, так і на розвал СРСР.

"Ці півгодини перегляду дали куди сильніший ефект, ніж що б то не було ще", - переказав Стюарт слова Михайла Горбачова.

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