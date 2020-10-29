Последний правитель в истории СССР Михаил Горбачев нашел виновных в распаде республики
В частности, Михаил Горбачев считает, что именно американский телесериал "Даллас" повлиял на распад Советского Союза.
Об этом рассказал общавшийся с бывшим генсеком британский рокер Дэйв Стюарт, пишет Daily Mail.
По мнению Михаила Горбачева, именно эта "мыльная опера" показала советскому зрителю западный образ жизни и тем самым подтолкнула СССР к краху. Ведь сериал "Даллас" стал одной из первых американских лент, которые транслировались на советском телевидении – картину демонстрировали с 1978 по 1991 год.
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"Что говорил Горбачев, так это то, что всему виной – сериал "Даллас". Кто-то раздобыл видеокассету и показал "мыльную оперу" по телевидению. И люди подумали: "Так вот как люди живут в Америке?" — рассказал музыкант.
Сериал был посвящен жизни семьи Юингов из Техаса, которая владела активами в сфере сельского хозяйства и нефтедобычи. По словам Стюарта, Михаил Горбачев якобы считает, что именно это больше всего повлияло как на окончание холодной войны, так и на развал СССР.
"Эти полчаса просмотра дали куда более сильный эффект, чем что бы то ни было еще", — пересказал Стюарт слова Михаила Горбачева.
Напомним, Михаил Горбачев внезапно заговорил о восстановлении СССР.
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