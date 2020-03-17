Колишній президент СРСР Михайло Горбачов назвав причини війни на Донбасі

Свої думкою він поділився в інтерв'ю "Російській газеті".

За його словами, причини лежать у зриві перебудови і розвалу СРСР.



"Його (конфлікту) глибинна причина – у зриві перебудови, у безвідповідальних рішеннях, які були прийняті в Біловезькій пущі керівниками Росії, України та Білорусі", - сказав він.

За словами Горбачова, угоди про припинення існування Радянського союзу прирекли Україну на "випробування на розрив".



Крім того, він звинуватив країни Заходу в "затягуванні" України "євроатлантичну спільноту".



"Втягуючи країну в євроатлантичну спільноту, Захід демонстративно ігнорував інтереси Росії. Ніхто від цього не виграв. Програли всі. Виникла реальна небезпека нової "холодної" і навіть "гарячої" війни", - упевнений він.

Колишній президент СРСР висловив думку, що зараз не час для взаємних звинувачень.

"Військового вирішення цей конфлікт не має, переможців у ньому не буде. Важливо підтримати будь-які конструктивні кроки, будь-які прояви більш відповідального підходу, який може привести до миру", - підкреслив він.





Раніше Михайло Горбачов розкрив правду про чинного президента РФ. Михайло Горбачов заявив, що Володимир Путін тричі призначав йому зустрічі, які так і не відбулися.

Колишній президент СРСР розповів, що в житті сучасного президента Росії досить багато розваг. Всупереч думці про постійну зайнятість і строгості, Володимир Путін часто потурає своїм людським примхам. Не вирішується зробити тільки одне.

Нагадаємо, Путін видав всю свою сутність одним вчинком: «Куди прийшов, там і напаскудив».

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