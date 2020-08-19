Президент Білорусь Олександр Лукашенко надто пізно звернувся за підтримкою до працівників промислових підприємств

Про це в інтерв'ю Комсомольській правді заявив екс-президент СРСР Михайло Горбачов, передає Politeka.

За його словами, перед розпадом СРСР він теж сподівався знайти розуміння у співробітників великих підприємств, проте його не почули.

"Лукашенко за підтримкою звернувся до робітників промислових підприємств. Але, здається, пізно", - вважає Горбачов.

Крім того, екс-президент СРСР заявив, що покинув свій пост добровільно і для того, щоб уникнути розколу в суспільстві.

"Пішов, але тільки щоб уникнути розколу і нашої внутрішньої війни", - додав Михайло Горбачов.

Politeka писала, що Олександр Лукашенко обурився вимогами білоруської опозиції про введення кримінальної відповідальності за неповагу до державної мови. Відповідне відео виклав на своєму Telegram-каналі блогер Donetchanyn.

"Відкрито не говорять, але прозвучала заборона російської мови. Вводиться поняття кримінальної відповідальності за образу білоруської мови. Слухайте, а у нас що, факти такі були колись, що ми ображали свою рідну мову? Ніколи цього не було", - заявив Лукашенко.

Крім того, за словами Лукашенка, опозиція пропонує перевести на білоруську мову армію, і в термін до 2030 року ввести освіту білоруською мовою у всіх навчальних закладах - від дитячих садків до університетів.

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Як повідомляють білоруські ЗМІ, про це сам Лукашенко розповів під час наради з Радою безпеки країни. За його словами, він провів чергову розмову з Путіним, після чого привів Бойові війська на західних кордонах країни в повну бойову готовність. Лукашенко заявив, що таким чином реагує на дії західних країн.

За словами політика, багато з співгромадян розцінили цей крок як нагнітання обстановки, але особисто він так не вважає.

"Думаю, що (вчорашній вечір, особливо ніч) ви переконалися в тому, що тут не нагнітання обстановки, а була точна і правильна реакція. Треба було раніше нам це враховувати і мати на увазі", - зазначив він.

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