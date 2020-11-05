Вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий розповів про своє ставлення до Росії та України

Зокрема, футболіст, якого вперше викликали в збірну Росії, заявив, що однаково трепетно ставиться і до РФ і до України. Слова футболіста цитує Sports.ru.

Варто нагадати, що він нещодавно змінив українське громадянство на російське.

22-річний москвич, який виступав свого часу за молодіжний склад київського "Динамо" і збірну України U-17, дуже тепло відгукнувся про нашу країну, при цьому над зміною громадянства довго не думав.

"Коли приймав громадянство, мені сказали, що зворотного шляху вже немає. У підсумку оформив російський паспорт. Навряд чи хтось може сказати, що я вчинив негарно. У мене тато росіянин, російський паспорт з народження. Я себе вважаю швидше росіянином. При цьому з великою теплотою ставлюся до України - і не бачу тут ніяких протиріч. Мені добре і там, і тут, у мене два будинки: Київ і Росія", - заявив футболіст.

Також раніше повідомлялося, що вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий висловився про конфлікт між Україною та РФ. Футболіст зізнався, що йому дуже сумно і прикро через виниклу ситуацію між країнами.

Він також озвучив пропагандистські байки про те, що українці і росіяни - "братні народи". І він щиро вірить, що українці і росіяни нібито обов'язково налагодять стосунки і все буде, як було до конфлікту.

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