Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой рассказал о своем отношении к России и Украине

В частности, футболист, которого впервые вызвали в сборную России, заявил, что одинако трепетно относится и к РФ и к Украине. Слова футболиста цитирует Sports.ru.

Стоит напомнить, что он недавно сменил украинское гражданство на российское.

22-летний москвич, выступавший в свое время за молодежный состав киевского "Динамо" и сборную Украины U-17, очень тепло отозвался о нашей стране, при этом над сменой гражданства долго не думал.

"Когда принимал гражданство, мне сказали, что обратного пути уже нет. В итоге оформил российский паспорт. Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия", – заявил футболист.

Также ранее сообщалось, что воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой высказался о конфликте между Украиной и РФ. Футболист признался, что ему очень грустно и обидно из-за возникшей ситуации между странами.

Он также озвучил пропагандистские байки о том, что украинцы и россияне - "братские народы". И он искренне верит, что украинцы и россияне якобы обязательно померятся и все будет, как было до конфликта.

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