Ті, хто з піною біля рота сперечаються про те, що тести і маски під час пандемії китайського вірусу марні, зможуть переконатися в зворотному

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук висловив відомий український політолог Юрій Романенко, передає Politeka.net.

"Всі ідіоти за зиму разок перехворіють ковідом. Потім місяць-півтора поваляються у відходняках, авось дійде. А потім побочки підуть, а потім через 3-5 місяців по другому колу і дай бог без запалення", – прогнозує він тим, хто наполегливо вважає за краще не вірити в небезпеку цього вірусу.

При цьому, додав автор, їм доведеться платити за лікування зі своєї кишені і втрачати дохід через втрату роботи. І це – ще не найгірший варіант з можливих:

"Це, якщо без запалення легенів або загострення хронічних хвороб. Якщо пощастить потрапити відразу на цю опцію, то множте ваші витрати відповідно".

Романенко підкреслив, що вірус дає побічні явища, одне з яких – втома. Автор зізнався, що після того, як перехворів, після 20-30 хвилин роботи головою "відходить" півтори-дві години.

"Тому всім ковид скептикам бажаю якнайшвидшого знайомства з цією захоплюючою хворобою, яка подарує незабутню гаму відчуттів. І тоді може і дійде, навіщо потрібні тести і маски. А не кому дійде, то все вирішить природний відбір. Жорстко, але справедливо", – резюмував Романенко.

Тим часом в Україні знову оновили карантинні зони. Повністю почервоніли Житомирська та Полтавська області. Київ як і раніше в "помаранчевій" зоні, незважаючи на рясну кількість добових захворювань.

У "червону" зону потрапили 60 міст. Серед них наступні: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та інші.

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