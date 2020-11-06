У них взагалі совість є?

Народні депутати масово порушують правила карантину у Верховній Раді

Як передає Politeka.net, показові кадри опублікували в Telegram-каналі "Женщина с косой".

"Нардепи порушують самі, зате хочуть штрафувати українців. Наприклад, спостерігаючи за сьогоднішнім засіданням у Верховній Раді ми помітили, що 20% нардепів не дотримуються карантинних норм", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що дійсно багато народних обранців знаходяться в залі в масках.

"Голова фракції СН Давид Арахамія і представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський перебуває у Верховній Раді без масок", - йдеться в повідомленні.

Далі нардепи Антон Яценко, який курирує «тендерну мафію» теж без маски, як і Анатолій Урбанський, при цьому вони всі прямо спілкувалися з Міністром охорони здоров'я, який їм не зробив зауваження за цим фактом", - назвали імена деяких порушників автори каналу.

Нагадаємо, Верховна Рада України ввела штрафи за неношення масок або не належне використання її в громадських місцях.

Тепер офіційно за маску на підборідді доведеться заплатити 170 грн за перше порушення, і 255 – за повторне.

Нагадаємо, штрафи раптово урізали, за що українцям дозволили не платити: гучне рішення Ради.

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