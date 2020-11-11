Нагадаємо, в Україні мають намір ввести "карантин вихідного дня" на кілька тижнів, щоб уникнути локдауну.
Якщо рішення буде прийнято, то в суботу і неділю по всій країні будуть відкриті лише аптеки, заправки, супермаркети і продуктові магазини. Також не буде призупинений громадський транспорт.
Обмеження будуть вводитися з 00: 00 суботи до 00:00 неділя.
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