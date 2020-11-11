В Україні потрібно ввести найжорстокіший локдаун

Як передає Politeka.net, з такою пропозицією виступив письменник і блогер Гарік Корогодський на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, введення карантину вихідного дня в Україні не дасть результатів.
"Рідкісну х**ню придумали в Кабміні. Закрийте вже все, взагалі все, включаючи транспорт, метро-маршрутки, на два тижні-це точно працює, перевірено в багатьох країнах", - упевнений письменник.
Також він підкреслив, що кардинальні заходи не сильно вплинуть на бізнес в Україні.

"Ми за найжорстокіший локдаун. Так, потрібна буде допомога багатьом людям - покличте нас, ми і вміємо, і допоможемо. Бізнес, волонтери, колцентри – ніхто з голоду не помре. Ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотом", - підсумував письменник і анонсував мітинг під будівлею Кабміну України.

Нагадаємо, в Україні мають намір ввести "карантин вихідного дня" на кілька тижнів, щоб уникнути локдауну.

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Якщо рішення буде прийнято, то в суботу і неділю по всій країні будуть відкриті лише аптеки, заправки, супермаркети і продуктові магазини. Також не буде призупинений громадський транспорт.

Обмеження будуть вводитися з 00: 00 суботи до 00:00 неділя.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт

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