"Ми за найжорстокіший локдаун. Так, потрібна буде допомога багатьом людям - покличте нас, ми і вміємо, і допоможемо. Бізнес, волонтери, колцентри – ніхто з голоду не помре. Ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотом", - підсумував письменник і анонсував мітинг під будівлею Кабміну України.

Нагадаємо, в Україні мають намір ввести "карантин вихідного дня" на кілька тижнів, щоб уникнути локдауну.

Якщо рішення буде прийнято, то в суботу і неділю по всій країні будуть відкриті лише аптеки, заправки, супермаркети і продуктові магазини. Також не буде призупинений громадський транспорт.



Обмеження будуть вводитися з 00: 00 суботи до 00:00 неділя.

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