В Украине нужно ввести жесточайший локдаун

Как передает Politeka.net, с таким предложением выступил писатель и блогер Гарик Корогодский на своей страничке в Facebook.
По его словам, введение карантина выходного дня в Украине не даст результатов.
"Редчайшую х**ню придумали в Кабмине. Закройте уже все, вообще все, включая транспорт, метро-маршрутки, на две недели – это точно работает, проверено во многих странах", - уверен писатель.
Также он подчеркнул, что кардинальные меры не сильно повлияют на бизнес в Украине.

"Мы за жесточайший локдаун. Да, нужна будет помощь многим людям – позовите нас, мы и умеем, и поможем. Бизнес, волонтеры, колцентры – никто с голоду не умрет. Вы не правительство, вы обезьяна в центре управления полетом", - подытожил писатель и анонсировал митинг под зданием Кабмина Украины.

Напомним, в Украине намерены ввести «карантин выходного дня» на несколько недель, чтобы избежать локдауна.

карантин маска

Если решение будет принято, то в субботу и воскресенье по всей стране будут открыты лишь аптеки, заправки, супермаркеты и продуктовые магазины. Также не будут приостанавливать общественный транспорт.

Ограничения будут вводиться с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

Популярные статьи сейчас

Располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила»

18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой разделся и превзошел Брэда Питта: "Растет замена папе"

Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, болезнь изменила внешность "прекрасной няни": "После лечения..."

Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."
Показать еще

Ранее Politeka писала, что карантин максимально ужесточат, появилось важное заявление Степанова: "Будет общая зона..."

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами