"Редчайшую х**ню придумали в Кабмине. Закройте уже все, вообще все, включая транспорт, метро-маршрутки, на две недели – это точно работает, проверено во многих странах", - уверен писатель.

По его словам, введение карантина выходного дня в Украине не даст результатов.

Также он подчеркнул, что кардинальные меры не сильно повлияют на бизнес в Украине.

"Мы за жесточайший локдаун. Да, нужна будет помощь многим людям – позовите нас, мы и умеем, и поможем. Бизнес, волонтеры, колцентры – никто с голоду не умрет. Вы не правительство, вы обезьяна в центре управления полетом", - подытожил писатель и анонсировал митинг под зданием Кабмина Украины.