Напомним, в Украине намерены ввести «карантин выходного дня» на несколько недель, чтобы избежать локдауна.
Если решение будет принято, то в субботу и воскресенье по всей стране будут открыты лишь аптеки, заправки, супермаркеты и продуктовые магазины. Также не будут приостанавливать общественный транспорт.
Ограничения будут вводиться с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.
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