Українські ресторатори та підприємці вийшли на акції протесту проти "карантину вихідного дня"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Vesti.
Так, 11 листопада, о 10.00 під будівлею Кабінету міністрів розпочалась акція протесту українських рестораторів і підприємців.
Українська ресторанна асоціація і регіональні ресторанні об'єднання вийшли до Кабміну і під будівлі ОДА України, вимагаючи послабити тиск на галузь через карантинні обмеження, введені у зв'язку з поширенням COVID-19. Зокрема, люди вимагають не вводити карантин вихідного дня.
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Відомо, що акції протесту проходять в таких містах: Львів, Луцьк, Харків, Рівне, Суми, Тернопіль, Полтава, Запоріжжя, Маріуполь, Херсон, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Мелітополь, Черкаси.
У Києві протестувальники зібралися біля станції метро Арсенальна і колоною пройшлись по вулиці Грушевського до будівлі уряду.
Мітингувальники тримали в руках плакати "Covid-19 не залежить від часу доби", "Ресторанний бізнес вмирає", "Ми безпечніші, ніж метро" і т.д.
Також під Кабміном мітингували медики - вони вимагали збільшити бюджет на медицину і в якості реквізиту принесли кістки. Поліція такий перформанс не оцінила і не дала мітингувальників пройти до будівлі Кабміну.
Пригрозивши розіслати кістки кожному міністру, мітингувальники тимчасово завершили свою акцію протесту.
Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років...".
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.