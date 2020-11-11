Українські ресторатори та підприємці вийшли на акції протесту проти "карантину вихідного дня"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Vesti.

Так, 11 листопада, о 10.00 під будівлею Кабінету міністрів розпочалась акція протесту українських рестораторів і підприємців.

Українська ресторанна асоціація і регіональні ресторанні об'єднання вийшли до Кабміну і під будівлі ОДА України, вимагаючи послабити тиск на галузь через карантинні обмеження, введені у зв'язку з поширенням COVID-19. Зокрема, люди вимагають не вводити карантин вихідного дня.

Відомо, що акції протесту проходять в таких містах: Львів, Луцьк, Харків, Рівне, Суми, Тернопіль, Полтава, Запоріжжя, Маріуполь, Херсон, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Мелітополь, Черкаси.

У Києві протестувальники зібралися біля станції метро Арсенальна і колоною пройшлись по вулиці Грушевського до будівлі уряду.

Мітингувальники тримали в руках плакати "Covid-19 не залежить від часу доби", "Ресторанний бізнес вмирає", "Ми безпечніші, ніж метро" і т.д.

Також під Кабміном мітингували медики - вони вимагали збільшити бюджет на медицину і в якості реквізиту принесли кістки. Поліція такий перформанс не оцінила і не дала мітингувальників пройти до будівлі Кабміну.

Пригрозивши розіслати кістки кожному міністру, мітингувальники тимчасово завершили свою акцію протесту.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років...".

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.