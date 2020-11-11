Украинские рестораторы и предприниматели вышли на акции протеста против "карантина выходного дня"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Vesti.

Так, 11 ноября, в 10.00 под зданием Кабинета министров началась акция протеста украинских рестораторов и предпринимателей.

Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и под здания ОГА Украины, требуя ослабить давление на отрасль через карантинные ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19. В частности, люди требуют не вводить карантин выходного дня.

Известно, что акции протеста проходят в таких городах: Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Суммы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев, Мелитополь, Черкассы.

В Киеве протестующие собрались возле станции метро Арсенальная и колонной прошлись по улице Грушевского к зданию правительства.

Митингующие держали в руках плакаты "Covid-19 не зависит от времени суток", "Ресторанный бизнес умирает", "Мы безопаснее, чем метро" и т.д.

Также под Кабмином митинговали медики - они требовали увеличить бюджет на медицину и в качестве реквизита принесли кости. Полиция такой перформанс не оценила и не дала митингующим пройти к зданию Кабмина.

Пригрозив разослать кости каждому министру, митингующие временно завершили свою акцию протеста.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МОЗ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.