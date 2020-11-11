Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав не сіяти паніку та не розповсюджувати дезінформацію з приводу нібито скасування всіх планових операцій

Як повідомляє Politeka, про це глава МОЗ сказав під час традиційного брифінгу.

Степанов наголосив, що деякі так звані "експерти" обрушилися на нього зі шквалом критики через те, що люди нібито не зможуть лягти на операцію і через це ризикують своїм здоров'ям.

Міністр закликав таких людей спочатку розібратися в питанні, а потім робити якісь заяви з цього приводу.

Він запевнив, що ті операції, відстрочка яких несе загрозу життю, не будуть переноситься. У більш пізній термін буде здійснюватися операція або госпіталізація тільки в тому випадку, якщо жодним чином це не вплине на здоров'я людини.

"Інші хвороби не робили канікул", - зазначив Степанов.

Він уточнив, що хірургічна допомога буде надаватися не тільки хворим на коронавірус.

"Звертаюсь зараз до цих "експертів". Припиніть, будь ласка, розповсюджувати відверту брехню. Цього в нас в країні не існує", - запевнив він.

Нагадаємо, операції та госпіталізації в Україні заборонили: термінова Заява МОЗ, "відсьогодні…".

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