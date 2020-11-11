Министр здравоохранения Максим Степанов призвал не сеять панику и не распространять дезинформацию по поводу якобы отмены всех плановых операций

Как сообщает Politeka, об этом глава МОЗ сказал во время традиционного брифинга.

Степанов подчеркнул, что некоторые так называемые "эксперты" обрушились на него со шквалом критики из-за того, что люди якобы не смогут лечь на операцию и из-за этого рискуют своим здоровьем.

Министр призвал таких людей сначала разобраться в вопросе, а потом делать какие-то заявления по этому поводу.

Он заверил, что те операции, отсрочка которых несет угрозу жизни, не будут переносится. В более поздний срок будет осуществляться операция или госпитализация только в том случае, если никоим образом это не повлияет на здоровье человека.

"Другие болезни не делали каникул", - отметил Степанов.

Он уточнил, что хирургическая помощь будет оказываться не только больным с диагнозом коронавирус.

"Обращаюсь сейчас к этим "экспертам". Прекратите, пожалуйста, распространять откровенное вранье. Этого у нас в стране не существует", - заверил он.

Напомним, операции и госпитализации в Украине запретили: срочное заявление Минздрава, " с сегодняшнего дня…".

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