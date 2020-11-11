В Україні з 14 листопада діятиме "карантин вихідного дня"
Таке рішення Уряд прийняв на засіданні в середу, 11 листопада.
Згідно з постановою Кабміну, нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі до 30 Листопада.
На вихідних дозволено працювати в т.ч. продуктовим магазинам, заправкам, аптекам і банкам.
Таке рішення уряду викликало бурхливу реакцію серед українців. Деякі вважали нововведення недостатньо жорстким, але і були і ті, хто розкритикував таку ініціативу влади.
"І звичайно ж буде працювати Епіцентр!", "А покупки зробити зимового одягу і взуття коли і де? Голими ходити?", "Краще б комендантську годину вихідного дня", "А в інші дні не треба вводити обмеження? Масово хворіють люди, ліків немає, лікарні переповнені, йдеш на роботу і не знаєш, що принесеш додому", - писали в мережі.
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Варто відзначити, що протягом поточного тижня щоденний приріст хворих вірусом в Україні зріс до більш ніж 10 тисяч на добу.
Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років...".
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.