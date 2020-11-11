"І звичайно ж буде працювати Епіцентр!", "А покупки зробити зимового одягу і взуття коли і де? Голими ходити?", "Краще б комендантську годину вихідного дня", "А в інші дні не треба вводити обмеження? Масово хворіють люди, ліків немає, лікарні переповнені, йдеш на роботу і не знаєш, що принесеш додому", - писали в мережі.

Варто відзначити, що протягом поточного тижня щоденний приріст хворих вірусом в Україні зріс до більш ніж 10 тисяч на добу.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років...".

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.