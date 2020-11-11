Волонтер і блогер Наталія Юсупова обурилася кількістю безкоштовних тестів на вірус в Україні
Як передає Politeka.net, невдоволення на своїй сторінці в Facebook.
У приклад вона навела Словаччину, де проводять масове тестування.
"У Словаччині ще понад 2 мільйони людей здали тести на коронавірус. Інфікованих виявилося лише 0,66%", - зазначила волонтер.
За словами Юсупової, у нас країні ситуація протилежна.
"В Україні безкоштовних тестів майже немає. Люди не в змозі платити 1800 грн за тест в приватних лабораторіях. Я не знаю де брати безкоштовні, дуже багато людей запитують, особливо військові. Це жах. Влада, де народу брати тести?",- задалася питанням волонтер.
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"Але карантин вихідного дня реально скоротить кількість контактів між людьми. І таким способом можна взагалі вирішити проблему", - упевнений експерт.
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